Epic Games Store ha rivelato il gioco gratis di oggi: scopriamo come ottenerlo

Il gioco gratis di oggi su Epic Games Store è TerraTech, il colorato sandbox in stile LEGO sviluppato da Payload Studios: come da tradizione per i regali giornalieri, potrete riscattarlo e scaricarlo fino alle 17.00 di domani, 22 dicembre.

Caratterizzato da un open world dinamico, che pone come unico limite la nostra immaginazione, TerraTech ci chiederà di estrarre risorse da alcuni pianeti e utilizzarle per costruire macchine sempre più complesse partendo da semplici blocchi.

Si tratta insomma di un'esperienza che ha parecchio in comune con i celebri mattoncini di plastica, e che non mancherà di stimolare la nostra fantasia mentre esploriamo questi mondi sconosciuti e affrontiamo creature misteriose, da soli o in cooperativa con gli amici.

TerraTech può inoltre contare su di una tecnologia procedurale che rende ogni scenario differente, puntando a sorprenderci in continuazione mentre proteggiamo la galassia.