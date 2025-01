Epic Games Store ha svelato quale sarà gioco gratis del 23 gennaio, vediamo di cosa si tratta

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala un nuovo gioco per questa settimana ma ha anche svelato il gioco gratis che arriverà il 23 gennaio, ovvero scaricabile da giovedì prossimo per i successivi sette giorni: si tratta di Behind the Frame: Il paesaggio più bello.

Potete trovare maggiori informazioni sul titolo in questione a questo indirizzo, dove potrete anche scaricarlo ma ovviamente al momento si trova al prezzo standard di 10,79€, diventando gratis solo a partire da giovedì 23 gennaio e per la settimana successiva.

È comunque un gioco molto interessante, da tenere in considerazione come nuova introduzione nella propria libreria di Epic Games Store, presentando peraltro un'esperienza decisamente diversa rispetto a quella offerta dal gioco gratis di oggi, ovvero Escape Academy.