Gli annunci dei giochi per Nintendo Switch 2 sono in arrivo, per un noto giornalista

In effetti, la spiegazione è assolutamente verosimile: considerando che i progetti saranno ormai in corso da diverso tempo, questi potrebbero avere degli annunci ormai programmati nel prossimo periodo e sarebbe stato impossibile presentarli prima che la console venisse di fatto annunciata.

Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg , ha spiegato in maniera molto semplice per quale motivo Nintendo ha deciso di pubblicare un trailer di Nintendo Switch 2 così in anticipo sulla presentazione ufficiale, ed è perché probabilmente acuni giochi delle terze parti stanno per essere annunciati .

Una scelta logica

D'altra parte, anche la situazione dei leak cominciava ad essere paradossale: praticamente stavamo vedendo la console svelata pezzo per pezzo da parte di altri senza che Nintendo ancora avesse detto nulla di ufficiale. A questo punto, quantomeno l'informazione principale è arrivata: la nuova macchina si chiama Nintendo Switch 2 ed è fatta nel modo che abbiamo visto con il trailer ufficiale di annuncio.



"Nel caso ve lo stiate chiedendo", ha scritto Schreier in un messaggio su BlueSky, "Una ragione per lanciare a sorpresa un teaser di Nintendo Switch 2 due mesi e mezzo prima della sua presentazione effettiva potrebbe essere di consentire alle compagnie third party di iniziare ad annunciare ufficialmente i loro giochi per la console".

In effetti non è facile coordinare precisamente eventi e presentazioni di tutti i publisher third party coinvolti, dunque questo trailer anticipato darà un po' di margine per annunciare i nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch 2 anche prima che questa venga presentata nel dettaglio. Nel frattempo, abbiamo saputo anche la data del Nintendo Direct dedicato alla nuova console.