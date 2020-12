Epic Games Store: My time in Portia è il gioco gratis PC del 26 dicembre 2020

Nuovo giorno, nuovo gioco gratis per PC dall'Epic Games Store. Oggi, 26 dicembre 2020, fino alle ore 16:59 di domani, sarà possibile riscattare senza costi aggiuntivi My time at Portia. Si tratta di un valido ibrido tra Animal Crossing, Harvest Moon e Fantasy Life: uno di quei giochi in cui apparentemente non bisogna fare altro che godersi la vita desiderata, mentre (senza accorgersene) si sta lavorando duramente per costruirla mattone dopo mattone.

Nei giorni scorsi è stata svelata lista dei giochi gratis per PC di Natale 2020. Quindi, nel caso in cui vogliate sapere quali altri regali saranno fatti nei prossimi giorni, abbiamo scoperto che si tratta di un leak affidabile.

Per poter riscattare My time at Portia gratuitamente dall'Epic Games Store basterà andare sulla pagina delle offerte delle feste di Epic Games Store per farlo vostro.

Nel caso in ci vogliate sapere come è il gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di My time at Portia. Simone Pettine dice che "My Time At Portia è uno di quei titoli in grado di rapire il giocatore dopo pochi minuti, senza riconsegnarlo mai più alla vita reale. Si tratta di un mix perfettamente equilibrato tra generi differenti, ma tutti in grado di rendere il giocatore il vero protagonista delle proprie azioni, che potrà svolgere rispettando i suoi tempi e le sue inclinazioni personali.

In My Time At Portia si gestisce una proprietà di famiglia, costruendo quello che più si desidera. È possibile intrecciare rapporti con gli altri personaggi; esplorare un mondo di gioco vasto e vivo; combattere mostri; godersi la narrazione; non fare nulla e fissare l'alba e il tramonto dal molo dell'isola. Dall'intreccio di tutti questi elementi di gioco deriva la bontà dell'opera: se il gioco continuerà a ricevere supporto, non dubitiamo che si imporrà all'attenzione degli amanti del genere. Provatelo."