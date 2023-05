F1 23: requisiti minimi e raccomandati su PC, supporterà ray tracing e VR

Codemasters ha pubblicato i requisiti minimi e raccomandati per F1 23 su PC, confermando anche il supporto per ray tracing e VR in tale versione, ovviamente in maniera legata alla presenza o meno di hardware in grado di consentire tali caratteristiche.

Le richieste sono praticamente identiche a quelle già viste per F1 22, a dimostrazione di come il nuovo capitolo sia un'evoluzione tecnica in linea con quanto fatto in precedenza da Codemasters, presumibilmente con una buona ottimizzazione che dovrebbe garantire un ampio spettro di performance su varie configurazioni.

Da questo punto di vista, possiamo aspettarci un comportamento simile per quanto riguarda ray tracing e VR, con la prima che sarà legata probabilmente a ombre, riflessi, ambient occlusion e riflessi in trasparenza. In ogni caso, vediamo i requisiti in questione.

Requisiti minimi:

Processore e Sistema operativo a 64-bit

OS: Windows 10 64-bit (Version 21H1 o superiore)

CPU: Intel Core i3-2130 o AMD FX 4300 | Per VR: Intel Core i5-9600k o AMD Ryzen 5 2600X

Memoria: 8 GB RAM

GPU: NVIDIA GTX 1050 Ti o AMD RX 470 | Per Ray Tracing: GeForce RTX 2060 o Radeon RX 6700 XT | Per VR: NVIDIA GTX 1660 Ti o AMD RX 590 | Driver NVIDIA 522.25 o AMD 23.2.1

DirectX: Version 12

Network: Connessione Internet a banda larga

Archivio: 80 GB di spazio libero

Audio: Compatibile con DirectX

VR: mouse e tastiera richiesti

Requisiti raccomandati:

Processore e Sistema operativo a 64-bit

OS: Windows 10 64-bit (Version 21H1 o superiore)

CPU: Intel Core i5 9600K o AMD Ryzen 5 2600X

Memoria: 16 GB RAM

GPU: NVIDIA GTX 1660 Ti o AMD RX 590 | Per Ray Tracing: GeForce RTX 3070 o Radeon RX 6800 | Per VR: NVIDIA RTX 2070 o AMD RX 6700 XT | Driver NVIDIA 528.49 o AMD 23.2.1

DirectX: Version 12

Network: Connessione Internet a banda larga

Archivio: 80 GB di spazio libero

Audio: Compatibile con DirectX

VR: mouse e tastiera richiesti

Per F1 23 è stata recentemente annunciata la seconda closed beta e la data di uscita ufficiale con un primo trailer del gioco.