Facebook: nuovo look per le Pagine in fase di test, i Mi Piace spariscono

Ancora novità, per il social network di Mark Zuckerberg: nel momento in cui scriviamo, una piccolissima percentuale di utenti può già usufruire delle nuove Pagine di Facebook, che si sono rifatte il look. Non senza cambiamenti per la loro stessa fruizione da parte del pubblico.

La novità più importante consiste nei Mi Piace, che sono spariti: al loro posto è comparso invece il pulsante Segui; dunque nel prossimo futuro, se questi cambiamenti verranno mantenuti, una Pagina Facebook non mostrerà più i Mi Piace ma soltanto i follower. Ma non è l'unica modifica degna di nota: in generale il restyling ha cercato di rendere le pagine di personaggi pubblici, attori, autori e creatori di contenuti più intuitive, in modo che isolare le informazioni chiave sia molto più semplice che in passato.

L'immagine qui di seguito riportata renderà l'idea delle modifiche.

Le modifiche delle Pagine Facebook non riguardano solo gli utenti che vogliono seguirle, ma anche coloro che hanno il compito di gestirle. Adesso infatti gli amministratori potranno gestire i collaboratori in modo molto più chiaro, autorizzando determinate attività e negandone altre: per esempio potranno stabilire chi può o non può creare contenuti, inviare messaggi diretti, rispondere ai commenti, e molto altro ancora.

Di recente Facebook ha anche introdotto ufficialmente i video musicali all'interno della piattaforma: sono dunque mesi di grandi novità, per il social network. Ora non resta che attendere il termine del periodo di test, per capire quando queste novità verranno integrate per tutti gli utenti.