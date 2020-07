Paper Mario: The Origami King, il sistema di combattimento

Prima della recensione di Paper Mario: The Origami King avevamo già scritto un pezzo di approfondimento sul suo sistema di combattimento, senza entrare troppo nel dettaglio perché non potevamo ancora parlare delle sue sfumature, o almeno non potevamo discuterle appieno, soprattutto degli scontri coi boss. In questo articolo, pur cercando di non anticipare troppo, approfondiremo le nostre considerazioni. Ribadiamo il meccanismo di base, che ormai - se avete seguito il gioco - dovreste conoscere: Mario viene posto al centro di una plancia circolare, un'arena da quattro righe e dodici colonne, che può spostare sia orizzontalmente che verticalmente, in modo da allineare i nemici nel modo giusto ed ottenere, così facendo, dei bonus all'attacco. Gli spostamenti effettuabili sono limitati, variano da situazione a situazione, e vanno compiuti entro lo scadere del conto alla rovescia, che solitamente si aggira sui trenta secondi. La lotta quindi, come abbiamo ribadito più volte, è molto più simile a un puzzle game che ai classici combattimenti a turni dei J-RPG, o in generale a un approccio maggiormente strategico. Allo stesso tempo, pur essendo una fase importante dell'avventura, non è sicuramente il suo fulcro: gli avversari ci sono, ma non popolano l'intero mondo, e non sono troppo diffusi. Si combatte principalmente per ottenere coriandoli - con sui riparare gli Strappi Strambi - e per proseguire, in caso un nemico blocchi un passaggio. In questo articolo parleremo degli scontri limitati alle arene, benché ce ne siano, pur meno frequenti, di altri due tipi. Alcuni nemici a un certo punto diventano troppo deboli per Mario, così muoiono direttamente prendendoli a martellate (senza arrivare all'arena, insomma). Un altro tipo di battaglia si svolge sulla "mappa del mondo", ovvero con delle ricostruzioni meccaniche dei classici nemici: un goomba di cartapesta, ad esempio, che va evitato e colpito col martello al momento opportuno, anche in questo caso senza entrare nella classica arena di battaglia.

Scontri coi nemici Il sistema di combattimento, in generale, è divertente. E stimolante. Assestare la plancia in modo che favorisca Mario diventa via via più difficile, e questo, pur normale (per un videogame fatto bene), non era scontato: gli scontri iniziali sono talmente facili, e la meccanica talmente semplice, che era difficile immaginare come potesse articolarsi per incrementare la sfida. Invece i designer di Intelligent Systems sono stati molto bravi, perché effettivamente le dinamiche tendono a intrecciarsi tra loro e a divenire progressivamente più complesse: un processo di sviluppo che accompagna l'intera avventura. Il problema principale delle battaglie non risiede tanto nella loro anima da puzzle game, che come abbiamo detto è ben elaborata nel corso del gioco, quanto nel loro essere confinate ad essa. Ottenendo i bonus generati dalla plancia, anche nelle parti finali dell'avventura, gli scontri diventano molto brevi, di soli due o (massimo) tre turni. Le stesse strategie da adottare contro i nemici sono basilari: scarpe di ferro contro i gusci appuntiti, scarpe normali contro gli altri. Si va poco oltre questo livello di complessità, e anche gli oggetti di Mario sono di facile gestione: si rompono, ma lentamente, e si trovano in abbondanza. Non c'è particolare tattica da adottare, perché si trovano armi sempre più potenti, che sostanzialmente non diversificano, bensì sostituiscono, le precedenti. Gli oggetti secondari, come il fiore o la coda, possono sicuramente aiutare, ma non sono affatto necessari. Anche il classico pulsante azione premuto con tempismo, così da aumentare o minimizzare il danno, non è molto determinate: mettendo la plancia nell'ordine giusto (e scegliendo l'attacco migliore, che però è piuttosto evidente) spesso si sconfiggono i nemici in breve tempo. Altrimenti, pur facendo tutto per bene, si arriva a una soglia vicina all'eliminazione dell'avversario, ma non sufficiente. Siamo stati piuttosto delusi invece dalla gestione dell'aiutante di turno che, be'... non è una gestione. Incarna sostanzialmente un bonus vagante, che a volte funziona e altre volte fallisce, e agisce di sua iniziativa.