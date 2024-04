Fallout: Miami, nuovo trailer per la grossa mod/espansione per Fallout 4

Con il rinnovato successo di Fallout 4 grazie alla serie televisiva di Amazon Prime Video, anche le mod del gioco possono ottenere nuova visibilità e gli sviluppatori di Fallout: Miami hanno colto precisamente questa opportunità per pubblicare un nuovo trailer per il loro progetto, a dire il vero decisamente promettente.

Fallout: Miami è un progetto in sviluppo da quasi 6 anni, dunque si tratta di un lavoro di notevole portata per dei modder, che punta a mettere in scena una nuova storia all'interno di un'ambientazione inedita, legata ovviamente all'engine e alle caratteristiche di Fallout 4 ma con elementi completamente nuovi.

Questo appare ben visibile anche nel trailer pubblicato in questi giorni, riportato qui sopra.

In base a quanto riferito dai modder, il tema centrale della storia è uno scontro fra ricerca dell'ordine e libertà, mentre l'ambientazione è una post-apocalittica Vacation Wasteland presso Miami Beach.