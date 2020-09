Fallout New Vegas 2 è adesso possibile? Obsidian per ora fa spallucce

Dopo la sorprendente acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft per -si mormora- 7,5 miliardi di dollari, una domanda sta sorgendo spontanea tra i fan di entrambe le compagnie: adesso che Obsidian e Bethesda fanno parte della famiglia Xbox, un Fallout New Vegas 2 è possibile? Per ora, attraverso Twitter, lo sviluppatore di The Outer Worlds fa spallucce.

Nel bel mezzo del marasma scatenato dalla notizia di Microsoft che ha trovato un accordo per comprare Bethesda e i marchi Doom, The Elder Scrolls e Fallout, in tanti stanno cercando di capire come cambieranno gli equilibri dei prossimi anni dell'industria dei videogiochi. C'è chi si chiede che fine farà l'esclusiva di Deathloop e chi si domanda se, con Obsidian e Bethesda sotto lo stesso tetto, sarà più semplice vedere le due compagnie collaborare per Fallout New Vegas 2. Si tratta, senza dubbio, di uno dei giochi di ruolo a mondo aperto più amati degli ultimi anni, grazie al connubio tra l'affascinante universo di Fallout e la capacità di Obsidian di scrivere dialoghi e situazioni surreali.

Su Twitter, dopo aver dato il benvenuto a Bethesda nella famiglia di Xbox, Obsidian ha voluto rispondere direttamente ad un utente che chiedeva se "Fallout New Vagas 2 fosse una possibilità adesso". Ovviamente Obsidian ha fatto spallucce ( ¯\_(ツ)_/¯ ), non confermando assolutamente nulla. Solo il fatto che si sia presa la briga di rispondere a questo genere di messaggi e non abbia escluso categoricamente la possibilità, però, fa nascere più di una speranza.

Ricordiamo, però, che al momento Obsidian stia già lavorando a Grounded, The Outer World e l'affascinante Avowed. Un ulteriore progetto, oltretutto della portata di un potenziale Fallout New Vegas 2, potrebbe essere al momento ingestibile da un team delle dimensioni Obsidian.

Ma tra un paio di anni chissà. Vi piacerebbe?