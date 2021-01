Fallout: The Frontier, disponibile la più grande mod per Fallout: New Vegas

Dopo anni di attesa, Fallout: The Frontier è finalmente disponibile. Si tratta di una gigantesca mod per Fallout: New Vegas, la più grande di sempre non solo per il titolo di Obsidian, ma anche per l'intera saga Fallout. Sostanzialmente è un gioco completamente nuovo dalle dimensioni paragonabili a quelle di un titolo commerciale.

Di The Frontier si parlava da anni, viste le ambizioni del team di sviluppo. Alcuni non speravano più di poterci giocare, ma alla fine eccolo qua. Ambientato a Portland, in Oregon, offre una mappa grande come quella di New Vegas e tre linee di quest, che consentono di allearsi con la New California Republic, con la Northern Legion o con i Crusaders of Steel. Ci sono anche sessanta quest secondarie di contorno, oltre a molti nuovi oggetti da aggiungere all'arsenale.

Ma non solo, perché Fallout: The Frontier offre decine di migliaia di linee di dialogo originali completamente doppiate e la possibilità di guidare carri armati, vertibird e automobili.

Il successo di Fallout: The Frontier è stato così grande che Nexus Mods, il sito che ne ospita il download, ha avuto diversi problemi di traffico, tanto da finire più volte in crash. Il successo ha colto completamente di sorpresa gli sviluppatori, che hanno voluto ringraziare la comunità per il supporto e l'affetto dimostrato.

Presto Fallout: The Frontier arriverà anche su Steam, per coloro che vogliono avere la vita più facile con l'installazione (comunque non complicatissima).