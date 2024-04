Fallout: youtuber ha calcolato i punti esperienza guadagnati dalla protagonista nella prima stagione

Attenzione, perché di seguito daremo alcune piccole anticipazioni sulla serie. Se non volete averne, non proseguite nella lettura.

Una grande... impresa

Le grandi questioni che trovano una risposta

Lo youtuber in questione si chiama Many A True Nerd e ha spiegato la sua tesi su X, mettendoci un impegno notevole a rapportare quanto visto nelle puntate con i videogiochi.

Secondo lui, stando al montaggio iniziale, quello che presenta Lucy, le sue skill principali sarebbero "Riparazione, Scienza ed Eloquenza". I suoi problemi con l'acqua indicherebbero che sta giocando a difficoltà Sopravvivenza, che frutta più punti esperienza. Paradossalmente, la facilità con cui uccide un nemico molto forte con un'arma relativamente debole, indicherebbe un abbassamento del livello di difficoltà del combattimento, cosa possibile solo moddando il gioco su PC.

Many A True Nerd ha quindi spiegato: "Complessivamente, la storia principale è fatta da quattro missioni principali e due missioni secondarie, con pochissimi combattimenti, anche se tecnicamente, probabilmente riceve punti esperienza per le uccisioni fatte da Maximus quando è una sua compagna attiva. Ci sono anche i punti esperienza per la scoperta dei luoghi, ma pare che non esplori moltissimo. Anche considerando i punti esperienza bonus per la modalità sopravvivenza, è difficile vederla con più di 4.000 - 5.000 punti esperienza accumulati durante l'intera avventura, con probabilmente 1.000 punti esperienza extra ottenuti per il completamento della missione principale. Questo la porterebbe al livello 8, e sento di essere stato anche troppo generoso."

Per il resto vi ricordiamo che la serie TV ha riportato al successo diversi capitoli della serie Fallout. Quale occasione migliore per giocarli, in effetti?