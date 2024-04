Stellar Blade: trailer dedicato al doppiaggio giapponese

L'editore Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Shift Up hanno pubblicato un nuovo trailer di Stellar Blade dedicato al doppiaggio giapponese che, come precedentemente annunciato, sarà disponibile solo in Giappone.

La versione giapponese del gioco conterrà quindi una lingua in più rispetto alle altre (comprenderà anche tutti i doppiaggi internazionali, sottotitoli compresi).