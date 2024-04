Metaphor: ReFantazio, annunciato un live stream con tutte le ultime informazioni sul gioco

Altre informazioni

Metaphor: ReFantazio è attesissimo

Il live stream durerà circa 30 minuti e permetterà ai fan in attesa di saperne di più su questo nuovo gioco di ruolo giapponese fantasy diretto da Katsura Hashino, autore di Persona 5 e firma di innumerevoli altri giochi amatissimi.

Il live stream sarà trasmesso su YouTube con i sottotitoli in giapponese e in inglese.

Il 23 aprile Atlus presenterà un altro evento, chiamato "ATLUS Exclusive Debut Commemoration Special - Metaphor: Stalkers Club Final", cui saranno ospiti lo scrittore Mafia Kajita e la doppiatrice Tomomi Isomura, insieme a Sayawaka, che ha scritto il manga. I tre analizzeranno le nuove informazioni su Metaphor: ReFantazio. In questo caso la trasmissione sarà solo in giapponese. La potrete vedere qui.

Per il resto vi ricordiamo che Metaphor: ReFantazio è in sviluppo per PC, PS5, PS4 e Xbox Series X/S. L'uscita è prevista per questo autunno. Chissà che durante l'evento non venga svelata proprio la data definitiva.