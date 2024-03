Fanatical, il bundle dei 'verificati per Steam Deck' propone fino a 1.43€ per gioco

Proprio a questo riguardo, la lista di giochi del bundle "verificati per Steam Deck" è composta come segue:

Un paio di consigli sui giochi del bundle di Fanatical

Yes, Your Grace

Se non sapete a cosa dare priorità, il nostro consiglio è dare prima di tutto un'occhiata a Yes, Your Grace, un gioco di ruolo gestionale a tema medievale in cui dovrete occuparvi dei bisogni dei contadini locali e allo stesso tempo degli intrighi della corte reale. Tutti vogliono essere aiutati, ma voi non potete fare molto e una decisione sbagliata potrebbe far precipitare il vostro regno in guerra.

Non perdete inoltre l'occasione di provare Relicta, un puzzle game a stanze nel quale dobbiamo usare dei poteri magnetici per completare una serie di enigmi e avanzare nel mondo di gioco. Mind Scanners invece è un simulatore psichiatrico retro-futuristico nel quale dobbiamo fare diagnosi per dei pazienti di una metropoli distopica.