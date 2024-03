Dragon's Dogma 2 ha registrato il miglior lancio in UK del 2024, superato Final Fantasy 7 Rebirth

In attesa del report completo di GSD sui dati di vendita del mercato digitale britannico, Christopher Dring di GamesIndustry ha anticipato che Dragon's Dogma 2 al momento è il gioco che ha registrato il miglior lancio nel Regno Unito di quest'anno, sommando copie fisiche e digitali.

In precedenza, il record era detenuto da Final Fantasy 7 Rebirth, che stando alle informazioni condivise da Dring è stato superato di poche unità. Va detto, che i confronti tra le vendite dei due giochi lascia il tempo che trova, considerando che da una parte abbiamo un titolo multipiattaforma e dall'altra un'esclusiva temporale per PS5.

In ogni caso, si tratta sicuramente di un ottimo risultato per Dragon's Dogma 2 e un altro successo per Capcom, nonostante inizialmente il gioco abbia ricevuto forti critiche per le microtransazioni e le performance non stellari sia su PC che su console.