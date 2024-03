Stellar Blade, i capelli della protagonista hanno richiesto fino a un anno di lavoro extra

Quest'oggi il pubblicato di tutto il mondo potrà provare la demo di Stellar Blade (in modo ufficiale, perlomeno, visto che un errore del PS Store ha causato la comparsa temporanea della versione di prova poco tempo fa). Questo significa che si potrà vedere in prima persona cosa il team di Shift Up! è stato in grado di realizzare, soprattutto in termini grafici. In particolar modo, potremo ammirare i vestiti e i capelli della protagonista, verso i quali è stata riposta grande cura.

In una intervista con Famitsu, tradotta in inglese dall'utente Twitter Genki_JPN, il director Kim Hyung Tae ha spiegato che lo scopo di Shift Up! è mettere in mostra tutta una serie di movimenti in battaglia, in quanto si tratta di qualcosa di visivamente bello. Inoltre, afferma che tale risultato è stato possibile grazie alle capacità di PlayStation 5. Ricordiamo che Stellar Blade sarà disponibile solo su PS5 il 26 aprile.

Inoltre, secondo la traduzione, realizzare i capelli di Eve è stato complesso, come ci si può aspettare. La fisica per una coda così lunga, in un gioco così movimentato, è molto elaborata e - anche se in parte stava scherzando - il director afferma che tale acconciatura ha aumentato il tempo di sviluppo di Stellar Blade di un intero anno.

Viene anche detto che ancora adesso i capelli non vengono riprodotti in modo perfetto e potrebbero esserci situazioni dove si comportano in modo non del tutto realistico. In ogni caso, esiste anche la possibilità di scegliere una coda più corta.