Premio Italian Videogame Program 2024: 1000€ al primo classificato, i dettagli del bando

È stato annunciato il Premio Italian Videogame Program 2024, aperto alle tesi di laurea triennali, magistrali e i diplomi accademici di primo e secondo livello per le Accademie di Belle Arti che offrano un'analisi critica del videogioco in prospettiva storica, mediologica, inter- e transmediale, estetica, artistica, educativa, psicologica, sociale, economica, produttiva. Possono però partecipare sono le tesi non più vecchie del 2020-2021.

Il premio in denaro per il primo classificato è di 1.000€ ed è messo a disposizione da Effenove srls. Il primo classificato sarà annunciato nel novembre 2024.

Si ha tempo fino al 29 luglio 2024 per partecipare: potete scaricare il bando a questo indirizzo.

I criteri di valutazione saranno la ricchezza e l'approfondimento dei contenuti, la chiarezza espositiva, la qualità della scrittura, l'originalità, la completezza della bibliografia e l'apertura transmediale.