Xbox: il futuro della console non sarebbe a rischio per Microsoft, dice un noto giornalista

Tutto questo ha fatto pensare che Microsoft possa pensare all'abbandono del mercato console per passare ad essere a tutti gli effetti un publisher third party , ma questo sembra essere stato escluso dal management Xbox anche in un incontro recente.

Diversi dubbi si sono addensati sul futuro di Xbox in seguito alla volontà manifestata da Microsoft di portare alcuni giochi esclusivi sulle altre piattaforme , unito alle performance non proprio entusiasmanti di Xbox Series X|S sul mercato, che in Europa in particolare non starebbero andando molto positivamente.

Le console Xbox continueranno, ma ci saranno strategie diverse

Corden ha riferito che la divisione ha tenuto un meeting di recente, durante il quale Phil Spencer ha riferito di voler prendere decisioni che riguardino non solo i prossimi anni di Xbox, ma i prossimi decenni, e queste decisioni riguarderebbero non solo il prosieguo dello sviluppo di videogiochi ma anche della produzione di console nel futuro.



Corden ha riferito di aver anche ricevuto un messaggio da parte di un executive di alto livello di Xbox, il quale avrebbe detto che, nonostante ci siano cose che sarebbero dovute andare meglio, non c'è motivo di preoccuparsi sull'impegno che Microsoft continuerà a infondere nei videogiochi.

Secondo quanto riferito dal giornalista, i problemi emersi di recente sono legati anche alla situazione economica generale e alcune soluzioni sono una diretta conseguenza di questa. Il passaggio di Sea of Thieves su PS5, per esempio, è dovuto al fatto di incrementare il flusso di denaro per Rare: il gioco è infatti la principale fonte di guadagno per il team britannico al momento, ed espanderlo ad altre piattaforme è un'ottima soluzione per garantire il sostentamento ampliato a Rare in una situazione economica difficile.

Sostanzialmente, Microsoft starebbe cercando una maggiore stabilità economica per mantenere solida la divisione e la soluzione di portare alcuni giochi su altre piattaforme deriverebbe da questo. Tuttavia, la cosa non dovrebbe mettere in dubbio la sussistenza delle console Xbox anche nel futuro, a quanto pare.

Sebbene si tratti solo di dichiarazioni da parte di un giornalista, bisogna dire che Jez Corden in passato ha dimostrato di avere delle connessioni piuttosto solide all'interno di Microsoft e Xbox, dunque possiamo dare un certo credito alla questione.