Stellar Blade: il CEO di Shift Up parla di un sequel e scherza sull'età dei personaggi

Tutto è nato dalla domanda "perché avete deciso di rendere Eve e Lily molto giovani?". La risposta in tal senso è stata curiosa, quasi un voler mettere le mani avanti sul fatto che tutti i personaggi sono adulti, nonostante le apparenze e le precedenti dichiarazioni sull'"intrattenimento per adulti" offerto da Stellar Blade .

Stellar Blade non è ancora arrivato nei negozi, ma forse gli sviluppatori di Shift Up stanno già pensando a un potenziale sequel , perlomeno questo è quanto suggerito da CEO della compagnia, Hyung-Tae Kim, che scherzosamente ha dichiarato in un'intervista con Famitsu che scopriremo l'età della protagonista nel prossimo capitolo.

La demo di Stellar Blade arriva oggi pomeriggio

EVE, la protagonista di Stellar Blade

I toni della risposta sono molto giocosi, quindi non è chiaro se Kim stia semplicemente scherzando o ci siano effettivamente già delle possibili idee per un seguito di Stellar Blade. Nella stessa intervista, il CEO di Shift Up, ha anche ammesso che al lancio il gioco non avrà una modalità foto ma che gli sviluppatori potrebbero aggiungerla in base alle richieste dei giocatori.

Staremo a vedere, sicuramente il responso di critica e pubblico sulle effettive qualità di Stellar Blade sarà cruciale. A tal proposito, vi ricordiamo che la data di uscita è fissata al 26 aprile su PS5, ma già tra poche ore potrete farvi un'idea grazie alla demo gratuita di Stellar Blade che sarà disponibile sul PlayStation Store da oggi.