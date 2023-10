Far Cry: Ubisoft lavora anche a un multiplayer in stile estrazione, rivela un leak

Ubisoft starebbe lavorando a un episodio di Far Cry esclusivamente in multiplayer, in stile estrazione: lo riferisce il noto leaker Tom Henderson, rivelando dunque che il settimo capitolo non è l'unico progetto della serie attualmente in sviluppo.

A pochi giorni dalla fuga di notizie relativa a Far Cry 7, emergono dunque ulteriori dettagli sullo storico franchise, che pare la casa francese abbia intenzione di rilanciare con due differenti produzioni.

La cosa interessante è che, stando al report di Henderson, fino a qualche tempo fa il progetto era uno solo, ma poi si è pensato di separarli: da una parte Project Blackbird, nome in codice di Far Cry 7; dall'altra Project Maverick, nome in codice dello sparatutto a base multiplayer.