Fast X: Vin Diesel torna oggi al cinema con l'ultimo capitolo della celebre saga

Vin Diesel torna a vestire i panni di Dom Toretto in Fast X, l'ultimo capitolo della saga di Fast & Furious in arrivo oggi 18 maggio 2023 in tutti i cinema italiani distribuito da Universal Pictures. Come da tradizione insieme a Vin Diesel torneranno molti degli iconici personaggi che hanno reso celebre la serie, più tantissime altre personalità che rendono il cast di Fast X un film davvero entusiasmante. Al progetto infatti hanno preso parte attori del calibro di Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Statham, Lucas Black, Shad "Bow Wow" Moss, Jason Tobin e John Cena. La pellicola è diretta da Louis Leterrier (Scontro tra Titani, L'incredibile Hulk), mentre la sceneggiatura è firmata da Justin Lin, Zach Dean e Dan Mazeau. In Fast X Dominic Toretto è impegnato a proteggere la sua famiglia da Cipher (Charlize Theron), la quale unisce le forze a un nuovo temibile antagonista, Dante Reyes (Jason Momoa) figlio del signore della droga Hernan Reyes morto in Fast & Furious 5 ed ora in cerca, dopo 12 anni, della sua vendetta nei confronti dei Toretto. Il complotto di Dante farà disperdere la famiglia di Dom per mezzo mondo, da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide. Verranno forgiate nuove alleanze e riemergeranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry) è l'obiettivo finale della vendetta di Dante.

I super eroi di Fast X Brie Larson in Fast X Jason Momoa non sarà l'unico "super eroe" a debuttaere nell'universo di Fast & Furious: Brie Larson, la Capitan Marvel dell'universo MCU, vestirà i nel panni di Tess, la figlia del Sig. Nessuno, e una rappresentante corrotta dell'Agenzia. Vin Diesel ha raccontato che Brie Larson si è ispirata a sua figlia Pauline per il look di Tess. Per chi non lo sapesse Pauline è stata chiamata così come omaggio a Paul Walker, la co-star di Fast & Furious morta nel 2013 in un incidente d'auto.