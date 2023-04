Ferrari Esports Series Stagione 2023: tutti i dettagli degli eventi di quest'anno

Ferrari ha annunciato la stagione 2023 della Ferrari Esports Series, attualmente in onda tramite il canale Twitch di FerrariEsports. Quest'anno, per la prima volta, la competizione è aperta alla regione Asia-Pacifico, con ogni sezione che disputerà la propria manche prima di confrontarsi con i piloti vincitori dell'Europa e del Nord America. I giochi scelti sono Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione. I partecipanti avranno la possibilità di assicurarsi un posto nel team Esports della Scuderia Ferrari.

Ferrari Esports Series è un torneo di corse della durata di sei mesi che riunisce i sim racer provenienti dall'Europa, dal Nord America e da alcune regioni dell'Asia - Pacifico che avranno la possibilità di gareggiare nella finalissima del 12 ottobre.

Gli eventi sono divisi in questo modo:

Qualifica I - giovedì 20 luglio.

Qualifica II - giovedì 24 agosto.

Qualifica III - martedì 12 settembre.

Regionale APAC - sabato 23 settembre.

Regionale NA - domenica 24 settembre.

Regionale UE - sabato 30 settembre.

Gran finale pre-show - mercoledì 11 ottobre.

Gran finale - giovedì 12 ottobre.

Ferrari 2023 Esports Series introduce anche una "stagione ricca di contenuti video." A presentare vi saranno Julia Hardy e Mike Channell: la coppia presenterà agli spettatori notizie, aggiornamenti e le azioni delle gare. L'intera stagione sarà trasmessa sul canale Twitch, YouTube e Facebook di Ferrari. I contenuti di questa la stagione includono:

Ferrari 101, che ritorna nel 2023 con cinque episodi, con consigli e suggerimenti per gli aspiranti piloti di simulazione.

Off The Grid, un documentario diviso in tre parti che seguirà Jonathan Riley, il vincitore di Ferrari Esports Series dello scorso anno, mostrando l'esperienza emotiva e personale di sim racer di primo livello.

"Ferrari Esports Series non è come qualsiasi altra competizione di simulazione", ha dichiarato Jonathan Riley, Campione Ferrari Esports 2022. "Sono sei mesi intensi di gare ad alta velocità contro i migliori piloti di simulazione amatoriali del mondo, tutti con un obiettivo comune. È un'occasione per sedersi tra i migliori sim racer e competere per il più grande brand automotive del mondo".