FIFA 20 United per l'Italia: chi giocherà e dove vedere l'evento

Scopriamo quali calciatori hanno aderito all'evento FIFA 20 United per l'Italia e dove vederlo. Per chi non lo conoscesse si tratta di un evento benefico che vede coinvolte molte squadre di calcio, i cui campioni si affronteranno in partite virtuali a FIFA 20 con il Pro Club.

Saranno ventidue i campioni schierati in campo per il FIFA 20 United per l'Italia, mentre la partita sarà commentata da Andrea Marinozzi e Luca Mastrorilli. Ci saranno anche l'analisi post gara e le interviste ai giocatori, come in ogni evento esport che si rispetti.

Elenco dei partecipanti a FIFA 20 United per l'Italia (ovviamente giocheranno tutti da casa):

Luca Pellegrini, Fabio Pisacane e Giovanni Simeone (Cagliari), Adam Masina (Watford), Davide Zappacosta (Roma), Alessandro Florenzi (Valencia), Ciro Immobile (Lazio), Pierluigi Gollini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Bertolacci (Sampdoria), Filippo Falco e Giulio Donati (Lecce), Andrea Petagna (Spal), Marco Materazzi e Moise Kean (Everton), Juan Quintero (River Plate), Luca Vido (Pisa), Luca Lezzerini (Venezia) ed Emiliano Viviano.

L'evento FIFA 20 United per l'Italia sarà composto da tre tempi di 15 minuti che Sky Sport Uno trasmetterà in diretta questa sera lunedì 13 aprile a partire dalle 20:30 (la sfida inizierà alle 21:00). Chi non vuole staccarsi da internet potrà seguirlo su Twitch, sul canale della squadra eSport dei Mkers.