PlayStation Network offline e problemi rilevati su PS4 in queste ore in tutto il mondo

Il PlayStation Network, o PSN, sembra stia avendo diversi problemi un po' in tutto il mondo, con segnalazioni di servizio offline o inconvenienti vari all'accesso della piattaforma online di PS4, in base a diverse segnalazioni in varie aree geografiche.

In effetti, lo status problematico emerge anche guardando la pagina ufficiale sullo stato attuale di PlayStation Network a questo indirizzo, che in queste ore segnala una situazione incerta per quanto riguarda "Giochi e Social Network", dunque i servizi legati soprattutto al multiplayer online.

In particolare, sembra che gli inconvenienti riguardino l'impossibilità di lanciare alcuni giochi che richiedono la connessione del profilo online o il malfunzionamento della chat vocale integrata nella piattaforma.

Le piattaforme coinvolte sono ovviamente PS4 e PS Vita, mentre per quanto riguarda i servizi coinvolti, la pagina ufficiale spiega che "Potresti riscontrare delle difficoltà durante l'avvio di giochi, applicazioni o funzionalità online. I nostri tecnici stanno cercando di risolvere il problema con la massima rapidità; ti ringraziamo per la pazienza."

La segnalazione risale già a diverse ore fa, dunque potrebbe essersi risolta per la maggior parte degli utenti o è comunque in via di soluzione, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Resta peraltro valido l'avviso generale dato da Sony in questi giorni e visibili sempre in alto nella pagina sullo status, relativo alla gestione della rete in questo periodo di sovraccarico dovuto alla quarantena imposta in numerosi paesi:

Potresti sperimentare rallentamenti o ritardi nel download dei giochi in quanto stiamo lavorando con gli ISP per gestire il traffico in download. Riteniamo che sia importante fare la nostra parte per risolvere i problemi di instabilità di Internet dovuti a un numero senza precedenti di persone che resta a casa ed è sottoposta all'allontanamento sociale. Ringraziamo la nostra community per il supporto e la comprensione.

Per venire incontro all'esigenza di mantenere una certa stabilità della rete, infatti, Sony ha rallentato i download in tutta Europa.