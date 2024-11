Il film di Star Wars di Taika Waititi è vivo o morto? Il regista risponde e confonde ancora di più le idee

Le parole di Waititi sul film di Star Wars

"Che cosa è mai stato vivo? Che cos'è la morte? Sai, la morte è solo una nuova opportunità. Più vita per crescere e fiorire", ha scherzato Waititi a The Playlist quando gli è stato chiesto se il suo progetto di Star Wars fosse ancora vivo.

Rey, un personaggio di Star Wars

"Tutto è sempre in fase di sviluppo. Il mio consiglio per ogni regista è: 'Dite di sì a tutto'. Perché, sapete, le cose vanno e vengono. E non sai mai a che punto sono le cose. Sono stato coinvolto in progetti che sono scomparsi per tre anni e poi sono tornati a galla. Mi sono detto: "Oh, pensavo che quella cosa fosse morta". Ora devo rifarlo".

Se dovessimo cercare un significato nelle parole del regista, ciò che possiamo comprendere è che lui ha accettato una proposta di Lucasfilm per la regia di un nuovo film di Star Wars, ma che alla fine il progetto non è stato portato avanti oppure che non sia una priorità e che Disney lo stia tenendo fermo sullo sfondo in attesa di un momento adeguato.

In ogni caso, l'impressione è che non ci si debba aspettare novità a breve termine. Rimanendo in tema, vi segnaliamo che il film di Star Wars di dicembre 2026 è stato rimandato: vediamo quale altro film prenderà il suo posto.