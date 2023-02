Final Fantasy 16 avrà una modalità opzionale con punteggi e classifiche online

Final Fantasy 16 avrà una modalità completamente facoltativa in cui le loro prestazioni in battaglia verranno valutate con un sistema a punteggi, dall'S Rank in giù, come il più classico degli stylish-action. Volendo i risultati verranno registrati in classifiche online, con la possibilità quindi di confrontare la propria bravura con amici e i giocatori di tutto il mondo.

Questo dettaglio è emerso nella nostra intervista con Naoki Yoshida e altri membri della Creative Business Unit III, il team a lavoro su Final Fantasy 16. Il director Hiroshi Takai afferma che i punteggi del giocatore in battaglia sono completamente opzionali: vengono calcolati in background anche nella modalità Storia, ma non saranno visibili, per non mettere pressione ai giocatori che vogliono giocare senza pensieri e godersi la storia.

"Nella modalità storia non si vede, ma in background il punteggio viene comunque calcolato", spiega Takai. "Non ha effetto sul gioco principale, ma c'è una modalità collaterale in cui il punteggio diventa visibile. Il livello di Caer Norvent mostrato nella demo, ad esempio, può essere rigiocato in un'altra modalità in cui ottenere i classici S Rank, A Rank e via dicendo. Ma ci tengo a precisare che questa è una modalità opzionale, è solo per chi è in cerca di una sfida aggiuntiva".

Final Fantasy 16

Chi invece vuole mettersi alla prova potrà attivare la modalità apposita e cercare ogni volta di puntare all'S Rank e persino confrontare i propri punteggi con quelli dei giocatori di tutto il mondo.

"Faremo in modo che i punteggi possano essere pubblicati e visibili in tutto il mondo tramite delle classifiche", ha aggiunto Naoki Yoshida. "Però sapete, gran parte del pubblico gioca a Final Fantasy per la storia: abbiamo deciso di non inserire i punteggi nella modalità storia proprio perché può capitare di giocare, di divertirsi, di avere la sensazione di stare andando benissimo, e poi all'improvviso si arriva in fondo e si scopre che la valutazione è B. Ci si rimane male, il gioco passa dall'essere la storia Clive ad una sovrastruttura che coinvolge l'abilità del giocatore, mettendo a repentaglio l'immersione".

L'idea dunque sembrerebbe di accontentare quante più persone possibili, facendo leva su un sistema di combattimento profondo che secondo le parole degli sviluppatori premia l'abilità del giocatore e la sua voglia di approfondire le meccaniche del gameplay.

"Siamo molto fiduciosi nel sistema di combattimento, siamo convinti che sia ottimo e che premi anche un elevato livello di abilità, quindi abbiamo deciso di inserire questa modalità opzionale proprio per tutti coloro che vogliono scavare a fondo nelle battaglie", ha detto Yoshida.

Sulle nostre pagine trovate anche un nuovo provato di Final Fantasy 16 con tanti dettagli sul sistema di combattimento. Il gioco sarà disponibile su PS5 a partire dal 22 giugno 2023.