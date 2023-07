Final Fantasy 7: fan ha ricreato tutte le spade di Cloud del gioco

Un fan di Final Fantasy 7, la versione originale, ha realizzato delle copie in scala di tutte le spade usate da Cloud nel corso del gioco. In totale sono sedici e inclusa c'è anche, ovviamente, l'iconica Buster Sword.

La serie Final Fantasy ha venduto più di 180 milioni di copie, come recentemente annunciato, quindi è normale che possa contare su di una comunità particolarmente appassionata. Tra i vari giochi, Final Fantasy 7 è sicuramente il più popolare, considerando ciò che ha rappresentato per Final Fantasy.

Tra gli elementi distintivi ci sono le armi impugnate dai personaggi, ognuno con le sue proprie. Cloud è caratterizzato dall'uso di spade spesso grosse e ben caratterizzate. Realizzarne delle copie così dettagliate non deve essere stato facile per l'utente Reddit Shred-the-Gnarnar, che deve aver studiato gli oggetti fin nei minimi dettagli, considerando che ha creato anche gli alloggiamenti per le materia.

Alcune di queste spade sono apparse anche in Final Fantasy VII Remake, anche se non tutte, ovviamente, considerando che nell'originale sono sparse lungo l'intera avventura.