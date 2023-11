Final Fantasy 7 Rebirth è il gioco più atteso per Famitsu, Like a Dragon 8 sale al terzo posto

Come ogni settimana Famitsu ha svelato quali sono i giochi più attesi in base ai voti dei propri lettori. Ora che Super Mario RPG è disponibile nei negozi, la classifica ha visto praticamente tutti i giochi salire di una posizione, con Final Fantasy 7 Rebirth che ha conquistato la prima posizione con un netto margine di distacco rispetto agli altri giochi in lista.

Una classifica equilibrata tra giochi PS5 e Nintendo Switch

Come al solito la classifica dei lettori di Famitsu offre uno spaccato dei gusti dei giocatori giapponesi, ben lontani da quelli degli utenti europei e americani. La classifica questa volta mostra un equilibrio tra i giochi in arrivo su console PlayStation e quelli per Nintendo Switch, come Dragon Quest Monsters: The Dark Prince al secondo posto e il Remake di Paper Mario: Il Portale Millenario.

Tuttavia le prime posizioni sono popolate soprattutto da giochi in versione PS5 e PS4, come ad esempio Like a Dragon: Infinite Wealth in terza posizione, Persona 3 Reload al quarto posto e il desaparecido Pragmata al quinto.