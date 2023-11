PlayStation Portal: la connessione ha una limitazione sul bitrate che causa problemi?

Non c'è nulla di ufficiale al riguardo, ma la spiegazione è interessante: come riferito dall'utente LongjumpingLaw4362 in una discussione su Reddit , sembra che PlayStation Portal limiti forzatamente il bitrate della sua connessione a PS5 a un massimo di 7 mbps circa, sebbene si notino comunque dei picchi che possono arrivare nel raggio dei 10-11 mbps.

La limitazione non sembra dipendere da PS5

I risultati del test che hanno svelato il possibile cap al bitrate

Si tratterebbe di una limitazione imposta all'ampiezza della banda passante dei dati tra PS5 e PlayStation Portal, forse per non appesantire il carico computazionale sui dispositivi, ma che non pare essere legata a una caratteristica specifica di PS5, quantomeno.

Il medesimo utente ha effettuato la medesima diagnostica utilizzando il client remote play Chiaki a partire da PS5, notando che tale limitazione non è presente in tal caso. Sembra dunque che questa derivi da PlayStation Portal, che applicherebbe una sorta di cap al flusso di dati che può ricevere e inviare.

Una tale limitazione sembra essere legata al contenimento del traffico dati, cosa che potrebbe avere senso per un dispositivo progettato per funzionare su reti mobili, ma non sembra questo l'obiettivo principale di PlayStation Portal, almeno per ora.

In ogni caso, al momento si tratta solo di osservazioni da parte di utenti, in attesa di eventuali indagini ulteriori. Nel frattempo, il dispositivo Sony sembra andare a ruba sul mercato, con il particolare portatile che ha venduto più di Xbox in Spagna nella sua settimana di lancio. Nella recensione di Digital Foundry, Portal è stato giudicato un buon dispositivo con grossi limiti.