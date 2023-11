Like a Dragon: Infinite Wealth, l'area delle Hawaii è 3 volte più grande di quella di Yokohama

Like a Dragon: Infinite Wealth per la prima volta nella lunga storia della serie di Ryu Ga Gotoku Studio porterà i giocatori fuori dai confini giapponesi, con le avventure di Ichiban Kasuga che questa volta si svolgeranno anche a Honolulu, nelle Hawaii. Una nuova location che a quanto pare sarà tre volte più grande del distretto Isezaki Ijincho di Yokohama stando a un recente tweet dello studio.

Considerando quanto visto in Yakuza: Like a Dragon, dunque la nuova location sarà davvero enorme e di conseguenza ricca di attività da svolgere, il che spiega anche perché Like a Dragon: Infinite Wealth sarà il gioco più lungo della serie.

Nella versione giapponese del sito ufficiale, viene offerta una panoramica dei vari quartieri di Honolulu che potremo visitare e delle loro caratteristiche. Ad esempio, Aloha Beach è il posto perfetto per rilassarsi e farsi una nuotata, mentre Anaconda include un centro commerciale enorme ed è sempre molto affollato. Nel quartiere Little Japan troveremo un santuario e un "personaggio misterioso", mentre il Fifth District è il luogo perfetto se vi prudono le mani, visto che viene descritta come un'area pericolosa frequentata da criminali e dove si trovano le sedi della mafia locale.