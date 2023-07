Final Fantasy Fan Festival 2023: col biglietto sono compresi dei regali e non manca dell'uva

Come potete vedere nel tweet poco sotto, gli oggetti che Square Enix includerà nel prezzo del biglietto sono uno zaino, una penna a forma di carota, un portachiavi a forma di cristallo Azem, un magnete con l'aspetto di Grebuloff e una silla per il 10° anniversario di Final Fantasy 14.

Square Enix ha annunciato quali sono i gadget in regalo per chi acquisterà un biglietto per l'evento Fan Festival 2023 di Las Vegas dedicato a Final Fantasy, che sarà attivo il 28 e 29 luglio. Tra i vari oggetti è inclusa anche dell'uva, o più precisamente un peluche con la forma del modello poligonale originale dell' uva di Final Fantasy 14, divenuto meme anni fa.

L'uva di Final Fantasy

L'uva di Final Fantasy 14 prima dell'aggiornamento

L'uva, come detto, proviene da Final Fantasy 14. Si trattava di un modello poligonale di bassa qualità, che è divenuto un meme nella community dell'MMO. In realtà il pubblico apprezza l'aspetto grezzo di questo elemento grafico, ma alla fine Square Enix ha deciso di aggiornare il gioco e introdurre una versione di qualità maggiore, con il dispiacere di una parte della community.

Chiaramente però Square Enix sa bene che i giocatori amano l'uva di Final Fantasy 14, quindi ha deciso di commemorarla in questo modo. Per evitare però di ricevere critiche in Final Fantasy 16, il team ha deciso di creare subito una versione ad alta qualità dell'uva per il nuovo gioco.