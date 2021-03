Final Fantasy XI per PC: una mod migliora ben 240.000 texture

Il modder AshenbubsHD ha pubblicato un nuovo Texture Pack in alta definizione per Final Fantasy XI che migliora la bellezza di 240.000 texture, nonostante sia un MMORPG. Il trucco è di quelli utilizzatissimi negli ultimi anni: sfruttare l'intelligenza artificiale per far aumentare la risoluzione e la qualità delle texture vanilla in automatico.

La mod di AshenbubsHD è disponibile in due versioni: Prime e Basic. La versione Prime fa l'upscale delle texture quattro volte, mentre la versione Basic solo due volte. La qualità è quindi maggiore con la versione Prime, ma ovviamente è richiesto un sistema più performante per sfruttarla.

Vediamo due immagini che mostrano Final Fantasy XI con la mod attiva:

Final Fantasy XI con la mod attiva

Vediamo ora due video, uno che mostra i miglioramenti apportati dalla mod, l'altro dedicato alle istruzioni su come scaricarla e installarla.

Pagina della mod AshenbubsHD Basic (x2) and Prime (x4) - FFXI HD Texture Pack