Fire Emblem: Three Houses, dei fan lo stanno trasformando in un gioco GameBoy Advance

Il demake di Fire Emblem: Three Houses sta trasformando il gioco per Nintendo Switch in un'esperienza GameBoy Advance.



Siete nostalgici della vecchia grafica 2D di Fire Emblem? Il nuovo design in stile anime non vi è mai andato a genio? Per voi, quindi, questo demake è una sorta di manna dal cielo. Il progetto FE: Three Houses GBA Demake sta cercando di mantenere la complessità, le scelte e la storia del recentissimo Fire Emblem: Three Houses recuperando lo stile e il design dei vecchi capolavori per Game Boy Advance.



Nel filmato seguente è possibile vederlo in azione. Dal video possiamo intuire che lo stato dei lavori è piuttosto avanzato, dato che si può girare liberamente per Garreg Mach e combattere.