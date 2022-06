Fire Emblem Warriors: Three Hopes, un video di gameplay da 9 minuti

Fire Emblem Warriors: Three Hopes è protagonista di un video di gameplay della durata di oltre nove minuti, pubblicato da Game Informer per mostrare in azione il nuovo Musou per Nintendo Switch.

Disponibile con una demo su eShop, Fire Emblem Warriors: Three Hopes farà il proprio debutto nei negozi il 24 giugno e, a giudicare da queste sequenze, offrirà un'esperienza in linea con le altre produzioni targate Omega Force.

Partendo dal ricco lore della serie Nintendo, il gioco ci metterà a disposizione tre fazioni ma la formula sarà quella di sempre, con spettacolari battaglie uno-contro-mille che dovremo vincere a suon di combo e mosse speciali.

L'obiettivo in ogni mappa sarà quello di liberare varie zone dalla presenza delle unità nemiche, affrontando eventualmente potenti boss che tuttavia non dovrebbero costituire una sfida più di tanto impegnativa.

Ulteriori dettagli nella nostra anteprima con tutto quello che sappiamo su Fire Emblem Warriors: Three Hopes.