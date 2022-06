Horizon, la serie TV: nome ufficiale e dettagli sulla storia rivelati da Jeff Grubb

Jeff Grubb ha rivelato i primi dettagli sulla storia che verrà raccontata nella serie TV di Horizon, nonché il nome ufficiale dello show, che stando a quanto riferito dal giornalista si chiamerà Horizon 2074.

Annunciata il mese scorso, la serie TV di Horizon vanterà una narrazione divisa su due linee temporali: una che si svolge in parallelo agli eventi dei giochi e una che rivela come è nato il mondo di Aloy.

Stando alle informazioni in possesso di Grubb, l'attuale pitch della serie televisiva non punta a porsi come un reboot o un remake o un rimaneggiamento della storia di Horizon, bensì come una sorta di companion rispetto ai titoli sviluppati da Guerrilla Games.

Ciò che vedremo negli episodi dello show saranno dunque eventi che si svolgono parallelamente alle avventure di Aloy che conosciamo, arricchiti però da avvenimenti precedenti che includeranno probabilmente anche personaggi come Elisabet Sobeck e Ted Faro.

Secondo Jeff Grubb, infine, le riprese della serie televisiva Horizon 2074 si svolgeranno probabilmente a Toronto, ma non vengono indicate tempistiche al momento.