Football Manager 24 verrà rimosso a partire da domani dagli store digitali

Football Manager 24 verrà rimosso a partire da domani, 5 novembre, dagli store digitali, come annunciato da Sports Interactive con comunicazione specifica anche per quanto riguarda l'orario e le diverse versioni del gioco, con tempistiche definite.

In corrispondenza con l'arrivo di Football Manager 26, che rappresenta il nuovo capitolo della serie dopo l'effettiva cancellazione di quello che doveva essere Football Manager 25, la vecchia versione viene di fatto rimossa dal mercato, totalmente soppiantata da quella nuova in maniera alquanto drastica ma anche logica, vista la tipologia di gioco.

Football Manager 25 sarà disponibile a partire dal 5 novembre, dunque, nelle versioni PC e Console anche direttamente nel catalogo di Game Pass, mentre la versione Mobile sarà lanciata in esclusiva attraverso Netflix e la versione Nintendo Switch è prevista per il 4 dicembre.