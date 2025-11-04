Football Manager 24 verrà rimosso a partire da domani dagli store digitali

Football Manager 24 verrà rimosso a partire da domani, 5 novembre, dagli store digitali, come annunciato da Sports Interactive con comunicazione specifica anche per quanto riguarda l'orario e le diverse versioni del gioco, con tempistiche definite.
In corrispondenza con l'arrivo di Football Manager 26, che rappresenta il nuovo capitolo della serie dopo l'effettiva cancellazione di quello che doveva essere Football Manager 25, la vecchia versione viene di fatto rimossa dal mercato, totalmente soppiantata da quella nuova in maniera alquanto drastica ma anche logica, vista la tipologia di gioco.
Football Manager 25 sarà disponibile a partire dal 5 novembre, dunque, nelle versioni PC e Console anche direttamente nel catalogo di Game Pass, mentre la versione Mobile sarà lanciata in esclusiva attraverso Netflix e la versione Nintendo Switch è prevista per il 4 dicembre.
Vediamo date e orari dell'eliminazione
Qui sotto potete vedere uno specchietto di riepilogo sulle tempistiche della rimozione di Football Manager 24 dagli store digitali.
Il gioco in versione verrà rimosso da Steam e Epic Games Store il 5 novembre, rispettivamente alle 15:00 e 17:00, così come la sua demo, mentre la rimozione da Windows Store e PC Game Pass avverrà il 16 novembre.
Football Manager 24 Console sarà eliminato da Xbox Game Pass il 16 novembre alle 11:00, mentre la versione PS5 verrà rimossa il 18 novembre alle 10:00 e quella Nintendo Switch il 5 dicembre alle 15:00.
Le copie fisiche e digitali acquistate potranno comunque essere giocate normalmente anche dopo la rimozione del gioco dalla vendite, mentre le versioni Mobile si aggiorneranno a Football Manager 26.