Forspoken, un nuovo trailer del gameplay con magie e combattimenti

Forspoken è stato mostrato da Game Informer con un nuovo trailer del gameplay focalizzato su magie e combattimenti, due elementi cardine dell'esperienza sviluppata da Luminous Productions.

Dopo il trailer dello State of Play, Forspoken torna dunque a farsi vedere in azione nell'ambito del coverage dedicatogli dalla rivista americana. Non a caso il gioco campeggia sulla copertina del nuovo numero di Game Informer.

Nel video vengono illustrate le mosse a disposizione di Frey, la protagonista dell'avventura, e in effetti il repertorio a disposizione appare piuttosto completo fra incantesimi a breve e lunga distanza, trappole mistiche e quant'altro.

Le magie si dividono in tre categorie: attacco, supporto e speciale. Quest'ultima tipologia di incantesimi consiste in manovre assolutamente devastanti, da sfruttare ad esempio durante i boss fight, ma che lasciano poi il personaggio incapace di attaccare per qualche tempo.

Come sapete, Forspoken è stato rinviato all'11 ottobre per concedere più tempo al team di sviluppo di rifinire l'esperienza.