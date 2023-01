Forspoken, trailer presenta le caratteristiche della versione PC

Forspoken torna a mostrarsi in video, in questo caso con un trailer pubblicato da Square Enix che presenta le caratteristiche della versione PC del gioco, che come saprete sarà disponibile anche su PS5 a partire dal 24 gennaio.

A fronte di requisiti di sistema impressionanti, la versione PC di Forspoken offrirà numerose personalizzazioni grafiche, il supporto della tecnologia FSR 2.0, la possibilità di giocare con il controller oppure con mouse e tastiera, caricamenti più veloci grazie agli SSD e il supporto per il widescreen fino a 32:9, sebbene nelle sole sequenze di gameplay.

Insomma, potenzialmente il titolo sviluppato da Luminous Productions potrebbe trovare sulla piattaforma Windows la sua collocazione ideale, ma come detto per farlo girare al meglio e sfruttare dunque tutte le feature avanzate bisognerà possedere una configurazione di fascia alta.

Forspoken racconta la storia di Frey Holland, una ragazza americana che si ritrova proiettata nel mondo magico di Athia, in possesso di un bracciale magico, Cuff, che le parla e le dona poteri magici straordinari: una risorsa che dovrà sfruttare per trovare il modo di ritornare a casa.

Il luogo in cui si trova, tuttavia, ha bisogno del suo aiuto: uomini e animali sono stati trasformati in mostri e il territorio viene dominato da una congrega di streghe che terrorizzano i pochi sopravvissuti. Riusciremo ad aiutarli?

In attesa della recensione, abbiamo provato Forspoken il mese scorso, in quel di Londra: nell'articolo trovate le nostre impressioni sul gioco.