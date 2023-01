Wo Long: Fallen Dynasty, su PC supporta Ultrawide e DualSense, ma per ora niente DLSS

Il portale The Mako Reactor ha svelato alcuni dettagli interessanti riguardo la versione PC di Wo Long: Fallen Dynasty sulla base della build di prova fornita da Koei Tecmo e Team Ninja, che precisiamo fin da subito non è definitiva e dunque più di un aspetto potrebbe cambiare al lancio.

Stando alle informazioni condivise Wo Long: Fallen Dynasty su PC offre una risoluzione che va da un minimo di 1080p fino a un massimo di 4K incluse opzioni per i monitor ultrawide, con la possibilità di regolare il rendering della risoluzione con un'opzione che va da un minimo di 50%, valore utilizzato dal portale per testare il gioco su Steam Deck, in mancanza di un'opzione per i 720p, che si spera verrà inclusa al lancio. A proposito, sulla console-PC di Valve, il gioco sembrerebbe girare a 30 fps stabilmente con questo settaggio durante il gameplay.

Per quanto riguarda il framerate, il portale afferma che sono disponibili i frame cap a 30fps e 60 fps, ma non è chiaro se è presente anche un'opzione "illimitato" per superare tale soglia.

Nella build per PC testata da The Mako Reactor non è disponibile il DLSS, che come sappiamo è stato già confermato da Team Ninja, seppur gli sviluppatori non si sbilanciano per la sua implementazione fin dal lancio del gioco. C'è da dire che manca un mese e mezzo al lancio e non sappiamo quanto sia vecchia la buid testata, quindi ribadiamo che le cose potrebbero cambiare.

Per il resto, la versione PC di Wo Long: Fallen Dynasty supporta l'HDR, ha delle opzioni per modificare la qualità di texture, ombre, nebbia e nuvole volumetriche, riflessi, occlusione ambientale e altri settaggi comuni su PC. È inclusa anche un'opzione per modificare le dimensioni di sottotitoli, testi, notifiche e altro ancora, particolarmente gradita per giocare su Steam Deck o con lo schermo di un TV.

Apprendiamo inoltre che il gioco supporta il DualSense di PS5 e il suo feedback aptico, mentre sono assenti i comandi per PC, un po' come accaduto anche per Nioh 2 su PC al lancio. Confermata anche la presenza di una modalità fotografica.

Wo Long Fallen Dynasty sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4 dal 3 marzo. Al lancio sarà incluso su PC e Xbox Game Pass.

Giusto oggi abbiamo pubblicato sulle nostre pagine un nuovo provato di Wo Long: Fallen Dynasty e un trailer della storia.