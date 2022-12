Forspoken: un lungo video gameplay mostra varie caratteristiche del gioco su PS5

Come era stato preannunciato già ieri, Forspoken è stato protagonista di un lungo video di approfondimento che ha mostrato diversi minuti di gameplay, illustrando meglio varie caratteristiche del gameplay per quanto riguarda l'esclusiva console PS5.

Nel frattempo, una demo di Forspoken è stata messa a disposizione in queste ore, dunque questo video serve soprattutto a spiegare diversi aspetti del gioco in questione.

Presentato da Ella Balinska, l'attrice che interpreta la protagonista, Frey Holland, il video illustra diversi elementi del gameplay.

Tra le caratteristiche vediamo una grande battaglia ad alta intensità con Tanta Sila, uno scontro con la potente Breakbeast e un'introduzione a un personaggio ancora non visto in precedenza, l'inquietante Tanta Olas. Inoltre, possiamo vedere anche evidenziate alcune caratteristiche specifiche di PS5 sfruttate nel gioco.

Nella prima parte del video, vediamo dunque alcuni elementi di esplorazione e interazione con gli NPC, fino al combattimento con Tanta Sila, dopo che Freya vede la malvagità scatenata dalla matriarca un tempo considerata benevola e diventata improvvisamente portatrice di morte e distruzione.

Come altro esempio di combattimento ad alta intensità, vediamo inoltre uno scontro con la Breakbeast, una creature in grado di portare cataclismi nel mondo di Athia e che rappresenta dunque una sfida di notevole entità per Freya, che costringe all'utilizzo di varie abilità avanzate. Infine, possiamo vedere anche una situazione particolare del gioco, con Freya che sembra essere tornata finalmente a New York salvo scoprire che si tratta solo di una complessa illusione creata da Tanta Olas, che ha riprodotto la città natale della protagonista ma con alcune sinistre variazioni di cui la protagonista si accorge troppo tardi.

Forspoken è un action RPG sviluppato da Square Enix per PS5 e PC, in arrivo il 24 gennaio 2023.