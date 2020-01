Fortnite, Aggiornamento 11.40 in arrivo domani 15 gennaio 2020

"Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta" recita un vecchio spot televisivo italiano. Sarete dunque felici di sapere che l'atteso, sospirato, necessario Aggiornamento 11.40 di Fortnite Capitolo 2 arriverà finalmente nella giornata di domani, mercoledì 15 gennaio 2020.

Ad annunciarlo è stata la stessa società di Epic Games, tramite tweet (come faceva anche lo scorso anno). L'Aggiornamento 11.40 arriverà domani, e richiederà una manutenzione programmata, che in Italia avrà inizio alle ore 10:00. Dopodiché sarà necessario mettere in download l'update e attendere che i server di gioco tornino online, cosa che accadrà presumibilmente prima dell'ora di pranzo.

Avvolti nel più completo mistero i contenuti dell'Aggiornamento 11.40, ma è lecito attendersi almeno delle nuove Skin e oggetti cosmetici inediti per Fortnite Battaglia Reale; nuove quest verranno probabilmente introdotte, poi, su Salva il Mondo. In modo criptico, il tweet fa riferimento ad una scatola regalo che si muove...

Hi, all!



v11.40 ➡ tomorrow. Downtime for the patch begins at 4 AM ET (0900 UTC).



Stay tuned for updates when downtime ends. pic.twitter.com/nFepn2gswI — Fortnite Status (@FortniteStatus) January 14, 2020