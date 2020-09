Fortnite, Aggiornamento 14.20: tutte le nuove skin scoperte dai dataminer

Nella giornata di oggi, mercoledì 23 settembre 2020, gli sviluppatori di Epic Games hanno pubblicato l'Aggiornamento 14.20 di Fortnite: ne consegue che, come sempre, sono stati aggiunti nuovi oggetti cosmetici nei file di gioco. Vediamo tutte le nuove skin dell'update, in questo rapido articolo.



Si tratta di costumi dalle diverse rarità, che verranno proposti a pagamento nel negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 (in cambio di V-buck, non di denaro reale) nelle prossime settimane. I nuovi costumi epici (cioè viola, dal costo di 1500 V-buck) sono Hyacinth e Morro, a tema fantasy. Annotiamo anche la presenza di Victoria Saint (un vampiro) e di Sagan. La prima costerà 1200 V-buck (12 euro), la seconda 800 V-buck (8 euro).



Queste prime skin vengono illustrate dall'immagine qui di seguito riportata.