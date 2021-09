Furiosa: il prequel di Mad Max è stato rinviato di un anno

Furiosa, l'atteso prequel di Max Max è stato rinviato di un anno, con il debutto nelle sale cinematografiche previsto per il 2024.

Stando a quanto riportato da Deadline, la pellicola, originariamente attesa per giugno del 2023, è stata posticipata di quasi un anno, con la nuova data di uscita fissata per maggio 2024. Non è stato condiviso nessun dettaglio sui motivi del posticipo, ma considerando che siamo ancora in piena pandemia i lavori potrebbero aver subito dei rallentamenti importanti nella tabella di marcia.

Furiosa in Mad Max Fury Road, interpretata da Charlize Theron

Furiosa è un prequel di Mad Max Fury Road ed esplorerà la storia dell'Imperatrice Furiosa. Il film approfondisce infatti la storia della Figlia della Guerra rinnegata, nota per aver aiutato le Cinque Mogli di Immortal Joe nella loro fuga e aver collaborato con Max per liberarsi del perfido despota.

Charlize Theron non ricoprirà questa volta i panni di Furiosa, compito affidato invece a Anya Taylor-Joy (Queen's Gambit), ritenuta più adatta per interpretare una versione nettamente più giovane della protagonista nel prequel. Nel cast troveremo anche Chris Emsworth, il Thor dei film Marvel, e Yahya Abdul-Mateen II, che interpreterà anche Morpheus in Matrix Resurrection di cui recentemente è stato presentato il primo trailer.