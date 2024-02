Game Boy: questo potrebbe essere il più piccolo di sempre

Lo youtuber Elliot Coll ha pubblicato un video in cui ha mostrato quello che potrebbe essere il Game Boy più piccolo di sempre. È talmente minuscolo da far sembrare il Game Boy Micro un colosso.

Coll ha trovato questo mini Game Boy nel catalogo di AliExpress. Stiamo ovviamente parlando di un prodotto non ufficiale. Anche l'hardware non è quello originale, visto che pare mosso da un Raspberry Pi RP2040 e alimentato da una batteria LiPo ricaricabile. Non aspettatevi quindi di usarci le cartucce originali. Lo slot posteriore, invece, può alloggiare una scheda microSD, per l'utilizzo di ROM.