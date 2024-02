Helldivers 2: petizione con già più di 25.000 firme chiede l'arrivo su Xbox

Visto il successo di Helldivers 2, era inevitabile che arrivasse una petizione per chiederne l'arrivo su Xbox, che ha già raccolto più di 25.000 firme (al momento di scrivere questa notizia). Attualmente il gioco di Arrowhead è disponibile solo su PC e in esclusiva console su PS5, ma vista la sua natura live service avrebbe senso portarlo anche su altre piattaforme.

La petizione inizia ricordando che nel mondo dei videogiocatori pochi titoli hanno "catturato l'essenza dell'unità e della collaborazione" come Helldivers. Quindi gli autori della petizione vedono in un'eventuale conversione di Helldivers 2 per Xbox un segno di inclusività e accessibilità che andrebbe oltre i limiti delle piattaforme.

"Helldivers, con la sua enfasi sul lavoro di squadra e il gameplay strategico ha coltivato una comunità dedicata che trascende le piattaforme," si può leggere nel testo, comunità divisa solo dagli ecosistemi delle console. Con il port di Helldivers 2 su Xbox si colmerebbero queste distanze e si contribuirebbe a creare un ambiente più armonioso.