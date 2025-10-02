0

GameSir G7 Pro: controller Xbox cablato in offerta su AliExpress, risparmia con questo coupon

Su AliExpress è presente e disponibile un codice promo che andrà a farti risparmiare sull'acquisto del controller per Xbox, PC e Android: GameSir G7 Pro.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   02/10/2025
CONTROLLER XBOX

Se sei alla ricerca di un controller ampiamente compatibile con una diversa schiera di dispositivi sei nel posto giusto al momento giusto. Il controller GameSir G7 Pro è compatibile con Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Android. Con il codice promo ITMULTI10 (o, in alternativa, ITCD10), potrai risparmiare 10€ e pagarlo 73,75€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Questo controller Xbox GameSir rappresenta un passo avanti significativo nel mondo dei controller da gaming rispetto anche ai modelli precedenti della serie, combinando tecnologia all'avanguardia e design pensato per gli eSport.

Ulteriori dettagli sul controller

Integra gli stick TMR, trigger ad effetto Hall e grilletti clicky, offrendo un'esperienza di gioco più fluida, precisa e reattiva. Grazie ai mini paraurti extra mappabili e agli ingressi e uscite a bassa latenza ottimizzati, ogni comando viene registrato istantaneamente, permettendo un controllo totale anche nelle sessioni di gioco più frenetiche.

GameSir 7 Pro
GameSir 7 Pro

La versatilità è un altro punto di forza: il controller supporta pienamente Xbox e PC, ma si spinge oltre con un supporto completo per Android grazie alla connettività tri-modale: cablata per Xbox, 2.4G e cablata per PC, e Bluetooth per dispositivi Android. I fermi di trigger Micro Switch clicky offrono una risposta tattile immediata, regolabile in base alle preferenze personali.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
