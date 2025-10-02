Il trailer di lancio di Ghost of Yotei è breve ma intenso

Sony e Sucker Punch hanno pubblicato il trailer di lancio di Ghost of Yotei, la nuova esclusiva PlayStation che è disponibile a partire da oggi su PS5 e che ci catapulta nuovamente fra i suggestivi scenari del Giappone feudale, in questo caso agli inizi del diciassettesimo secolo.
In appena trenta secondi, il video presenta i coinvolgenti combattimenti che dovremo affrontare al comando di Atsu, la protagonista di una storia di vendetta: "Troverò ogni singolo membro dei Sei di Yotei, lo giuro", dice la protagonista nel trailer.
Naturalmente le sequenze non mancano di soffermarsi sui meravigliosi panorami dell'ambientazione nipponica, che avremo modo di esplorare in lungo e in largo, senza alcuna limitazione, vista la natura open world di questa ambiziosa esperienza.
La ciliegina sulla torta per il trailer di lancio di Ghost of Yotei è rappresentata dalle musiche, che miscelano tradizione e modernità per consegnarci una colonna sonora di grande atmosfera e di grande bellezza.
È già un successo?
In attesa di scoprire come andranno le vendite, Ghost of Yotei ha portato a casa ottimi voti da parte della stampa internazionale, riscuotendo dunque un primo e importante successo per quanto riguarda la critica.
L'epopea di Atsu, che si pone come un sequel spirituale di Ghost of Tsushima, è insomma stata accolta con grande entusiasmo e siamo curiosi di vedere fin dove riuscirà a spingersi in termini puramente commerciali.
Nel frattempo, non a caso, sono arrivati i messaggi di congratulazioni da parte di Ubisoft e Guerrilla Games per l'importante debutto.