Il trailer di lancio di Ghost of Yotei è breve ma intenso

Sony e Sucker Punch hanno pubblicato il trailer di lancio di Ghost of Yotei, la nuova esclusiva PlayStation che è disponibile a partire da oggi su PS5 e che ci catapulta nuovamente fra i suggestivi scenari del Giappone feudale, in questo caso agli inizi del diciassettesimo secolo.

In appena trenta secondi, il video presenta i coinvolgenti combattimenti che dovremo affrontare al comando di Atsu, la protagonista di una storia di vendetta: "Troverò ogni singolo membro dei Sei di Yotei, lo giuro", dice la protagonista nel trailer.

Naturalmente le sequenze non mancano di soffermarsi sui meravigliosi panorami dell'ambientazione nipponica, che avremo modo di esplorare in lungo e in largo, senza alcuna limitazione, vista la natura open world di questa ambiziosa esperienza.

La ciliegina sulla torta per il trailer di lancio di Ghost of Yotei è rappresentata dalle musiche, che miscelano tradizione e modernità per consegnarci una colonna sonora di grande atmosfera e di grande bellezza.