GameStop: offerte del Calendario dell'avvento del 7 dicembre 2022 a tema Ubisoft

Come ogni giorno sono attivi i nuovi sconti di GameStop del calendario dell'Avvento. Oggi, 7 dicembre 2022, le promozioni sono dedicate ai giochi di Ubisoft. Vediamo subito quali sono le offerte disponibili per la giornata odierna:

Assassin's Creed 3 Remastered [Switch] a 14,98€

Assassin's Creed The Rebel Collection [Switch] a 14,98€

Monopoly Madness [PS4] a 9,98€

Monopoly Madness [Xbox One] a 9,98€

Monopoly Madness [Switch] a 9,98€

Rayman Legends Definitive Edition [Switch] a 9,98€

Riders Republic [PS5] a 14,98€

Riders Republic [PS4] a 14,98€

Riders Republic [Xbox One/Series X] a 14,98€

Sports Party [Switch] a 9.98€

Controller Power A Nintendo Switch a 14.98€ (più colori)

Controller Cablato Power A Xbox Series a 25.98€ (più colori)

Se volete visualizzare le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop di oggi, 7 dicembre 2022, non dovete far altro se non raggiungere questo indirizzo.

Le promozioni di oggi coprono tutte le console, con grande focus per Switch per la quale è possibile acquistare un bel pacchetto di giochi di Assassin's Creed a basso prezzo. Le offerte di ieri avevano invece toccato qualche nome più altisonante, come The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, oltre a Dark Souls.

Ubisoft dispone di molti giochi, solo una minima parte sono in sconto oggi

Diteci, ad oggi quali sono state le vostre offerte preferite del Calendario dell'Avvento di GameStop? Le promozioni fino a questo momento vi stanno convincendo oppure speravate di trovare qualcosa di diverso?