Dead Island 2, Dumbuster Studios prova a caricarci d’hype con un vero e proprio cortometraggio

Dead Island 2: un Uzi placcato d'oro in mano per iniziare al meglio una nuova giornata ad Hell-A

È vero che il gioco Deepsilver (famiglia Plaion) uscirà soltanto ad aprile, il 28 per la precisione, ed è altrettanto vero che questa estate siamo riusciti a provarlo in anteprima questo Dead Island 2 (qui potete leggere il nostro hands-on dalla Gamescom), ma nonostante le sensazioni più che positive sono ancora tantissimi i dubbi sul funzionamento di un gioco passato tra le mani di ben tre diversi team di sviluppo.

Scomposto e ricomposto forse troppo volte, riuscirà Dead Island 2 a non soffrirne il peso e a nascondere le immancabili cicatrici? Per avere le risposte definitive a queste domande dovremo probabilmente aspettare la versione finale, nel frattempo non ci dispiacerebbe però conoscere qualcosa di più della sua struttura che, i più attenti già sapranno, non si avvarrà di un unico open world come il suo predecessore o l'illustra costola Dying Light ma di diversi livelli la cui grandezza media è ancora tutta da scoprire.

In che modo si dipaneranno le missioni, e queste si estenderanno su più mappe? Le varie zone di Hell-A verranno visitate una sola volta e poi ce le lasceremo alle spalle, in piena linearità, o avremo occasioni per visitarle in occasioni diverse? La sensazione è che i Dumbster Studios abbiano optato per una struttura semplice, a linea retta, in modo da offrire al giocatore il meglio in ogni situazione, evitando completamente gli spazi grigi di un mondo aperto. Non guasterebbe però un certo grado di esplorazione né un sistema di gioco che spinga il giocatore a rivisitare, e per buoni motivi, una location già scoperta. Sappiamo che Dead Island 2 punta anche a una certa rigiocabilità, di cui vorremmo conoscere il prima possibile gli incentivi più importanti. Sono dettagli fondamentali e che darebbero forma e sostanza alle nostre aspettative, al momento comunque positive.