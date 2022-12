Elden Ring, il DLC Colosseum è disponibile ora per il download

Colosseum, il primo DLC di Elden Ring, è disponibile per il download a partire da adesso, quantomeno nelle versioni PS5 e PS4: lo ha reso noto il modder Lance McDonald, che ha pubblicato su Twitter uno screenshot della dashboard che mostra l'aggiornamento.

Annunciato ieri, Colosseum si presenta come un pacchetto gratuito, di dimensioni pari a circa 4,6 GB, che introduce delle arene in cui sarà possibile mettere alla prova le proprie capacità in combattimento contro avversari poderosi.

Anticipata qualche tempo fa dai dataminer, la meccanica di Colosseum ci vedrà cimentarci con duelli, scontri in stile tutti-contro-tutti e battaglie a squadre, mettendo in palio interessanti ricompense laddove si concludano le sfide vittoriosi.

Con i suoi oltre 17,5 milioni di unità vendute, Elden Ring non poteva ovviamente esimersi dall'offrire un supporto post-lancio di qualche tipo, anche se probabilmente il meglio deve ancora venire e si pensa quantomeno a un'espansione.

Chissà, magari scopriremo qualcosa sul futuro del soulslike di FromSoftware proprio durante i The Game Awards 2022, che seguiremo in diretta su Multiplayer.it nella notte fra l'8 e il 9 dicembre.